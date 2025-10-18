Malattie rare, Fugatti (Provincia Trento): "Accordo per centro NeMo continua"

(Adnkronos) - “La provincia di Trento vuole continuare il rapporto di collaborazione con il centro clinico NeMo attivo nell'ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugana”. Lo ha detto oggi Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, in occasione del seminario 'Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme', in corso all'Itas Forum di Trento e promosso da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) in collaborazione con AriSla (Fondazione italiana di ricerca sulla Sla) e i centri clinici NeMo.

“E' chiaro che quando si rinnova un accordo bisogna fare tutte le valutazioni tecniche e amministrative – ha specificato Fugatti – doverose da parte di chi gestisce soldi pubblici, ma il valore aggiunto che il Centro NeMo ha dato e darà ci ha convinto della necessità di continuare questo rapporto”.

Il Centro Clinico NeMo Trento, operativo da marzo 2021 presso l’Ospedale riabilitativo 'Villa Rosa' di Pergine Valsugana, è uno dei pochi esempi in Italia di cogestione pubblico-privato nel campo della diagnosi, cura e ricerca sulle malattie neuromuscolari, grazie alla collaborazione tra Apss (Azienda sanitaria della Provincia di Trento) e Fondazione Serena Onlus. La scadenza dell'accordo di sperimentazione gestionale, della durata di cinque anni, è fissata a febbraio 2026. In pochi anni NeMo Trento ha raggiunto un riconosciuto livello di eccellenza ed è stato incluso nella rete internazionale dedicata alla ricerca e alla lotta contro la Sla.