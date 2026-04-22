Madrid, Berrettini eliminato da Prizmic al primo turno: l'azzurro esce dalla top 100

(Adnkronos) - Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano esce subito di scena dal torneo nella capitale spagnola oggi, mercoledì 22 aprile. L'azzurro, numero 92 Atp, è stato battuto all'esordio dal croato Dino Prizmic, numero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 39 minuti.

Per Berrettini, scarico dal punto di vista fisico, match in salita fin da subito: l'azzurro dovrà adesso ritrovare le energie in vista degli Internazionali d'Italia, torneo di casa a cui è legato da sempre.

La sconfitta non è l’unica brutta notizia di oggi per Berrettini. Nonostante la classifica live lo veda ancora al 100° posto, il match di oggi tra Bonzi e Droguet - da cui verrà fuori il prossimo avversario di Sinner - renderà certa l’uscita dalla top 100 dell'azzurro dopo due anni. Matteo potrebbe però restare dentro giocando nel Challenger 175 di Cagliari la prossima settimana.