La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha partecipato
all'Executive Committee di Ascame (Associazione delle Camere di
Commercio del Mediterraneo), svoltosi a Marsiglia il 21 aprile,
rappresentata da Gaetano Nastasi. La missione ha rafforzato il
posizionamento dell'Ente all'interno dei processi decisionali
euro-mediterranei, confermandola come attore attivo nella
promozione di opportunità di internazionalizzazione per le imprese
sarde e nel collegamento strategico tra Sardegna, Mediterraneo ed
Europa.
Durante l'incontro, l'Executive Committee ha
delineato le priorità strategiche di Ascame per il periodo
2026-2027, riaffermandone il ruolo di principale piattaforma
economica e imprenditoriale del Mediterraneo. L'orientamento è
focalizzato sul sostegno all'internazionalizzazione delle Pmi,
sulla cooperazione economica euro-mediterranea e sull'accesso a
nuovi mercati, partenariati e programmi europei. In questo
contesto, le Camere di Commercio assumono una funzione centrale nel
tradurre le strategie in azioni concrete a favore del tessuto
imprenditoriale.
Un focus cruciale è stato dedicato al Patto per
il Mediterraneo, principale riferimento politico ed economico per
lo sviluppo dell'area. È stato ribadito il pieno coinvolgimento del
settore privato e delle Pmi nell'attuazione del Patto, con Ascame
che agirà da ponte tra istituzioni europee e sistema
imprenditoriale. Settori prioritari includono: energia e green
economy, turismo sostenibile, logistica, innovazione, digitale,
blue economy e trasporti.
Il calendario eventi ASCAME 2026 offrirà
occasioni dirette di crescita per le imprese sarde. Tra gli
appuntamenti chiave il B2B on Green Energy (Istanbul, 10-11 giugno
2026): un evento di business matchmaking internazionale incentrato
sull'energia verde e gli investimenti sostenibili, che aprirà alle
imprese l'accesso ai mercati dell'area est-mediterranea; il
MediTour 2026 (Agadir, 18-19 giugno 2026): un forum dedicato al
turismo sostenibile e ai modelli turistici avanzati, in un contesto
strategico per la creazione di partnership e progetti di
cooperazione.
È stata inoltre confermata l'organizzazione
dell'evento MedaCity 2026, che si...
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