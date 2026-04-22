Camera commercio Ca-Or rafforza ruolo in processi decisionali euro-mediterranei - Notizie

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha partecipato all'Executive Committee di Ascame (Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo), svoltosi a Marsiglia il 21 aprile, rappresentata da Gaetano Nastasi. La missione ha rafforzato il posizionamento dell'Ente all'interno dei processi decisionali euro-mediterranei, confermandola come attore attivo nella promozione di opportunità di internazionalizzazione per le imprese sarde e nel collegamento strategico tra Sardegna, Mediterraneo ed Europa.Durante l'incontro, l'Executive Committee ha delineato le priorità strategiche di Ascame per il periodo 2026-2027, riaffermandone il ruolo di principale piattaforma economica e imprenditoriale del Mediterraneo. L'orientamento è focalizzato sul sostegno all'internazionalizzazione delle Pmi, sulla cooperazione economica euro-mediterranea e sull'accesso a nuovi mercati, partenariati e programmi europei. In questo contesto, le Camere di Commercio assumono una funzione centrale nel tradurre le strategie in azioni concrete a favore del tessuto imprenditoriale.Un focus cruciale è stato dedicato al Patto per il Mediterraneo, principale riferimento politico ed economico per lo sviluppo dell'area. È stato ribadito il pieno coinvolgimento del settore privato e delle Pmi nell'attuazione del Patto, con Ascame che agirà da ponte tra istituzioni europee e sistema imprenditoriale. Settori prioritari includono: energia e green economy, turismo sostenibile, logistica, innovazione, digitale, blue economy e trasporti.Il calendario eventi ASCAME 2026 offrirà occasioni dirette di crescita per le imprese sarde. Tra gli appuntamenti chiave il B2B on Green Energy (Istanbul, 10-11 giugno 2026): un evento di business matchmaking internazionale incentrato sull'energia verde e gli investimenti sostenibili, che aprirà alle imprese l'accesso ai mercati dell'area est-mediterranea; il MediTour 2026 (Agadir, 18-19 giugno 2026): un forum dedicato al turismo sostenibile e ai modelli turistici avanzati, in un contesto strategico per la creazione di partnership e progetti di cooperazione.È stata inoltre confermata l'organizzazione dell'evento MedaCity 2026, che si...

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