Madre e figlia disperse nei boschi, ritrovate dopo un'ora

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, due donne, madre e figlia, sono state protagoniste di un intervento di ricerca e soccorso nei pressi dell’agro di Calangianus, nel nord Sardegna. Le due, durante una tranquilla escursione alla ricerca di funghi, hanno perso l’orientamento e, preoccupate, hanno deciso di contattare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112. In risposta alla chiamata, è stata immediatamente attivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania. Vista la complessità della zona, sono state richieste anche le Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco provenienti dal nord della Sardegna e l’elicottero del Nucleo di Alghero-Fertilia per coadiuvare le operazioni di ricerca dall’alto. Grazie al lavoro sinergico delle unità di terra e dell’elicottero, dopo circa un’ora i cani da ricerca hanno individuato le due donne, fortunatamente in buone condizioni di salute. Una volta ritrovate, sono state accompagnate al punto di raccolta mezzi dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del personale medico del 118 per accertamenti di routine. L’intervento tempestivo

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie