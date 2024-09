Brutto incidente sulla strada provinciale 389, ci sono feriti

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 20:30 sulla strada provinciale 389, a pochi chilometri dall’abitato di Orune. Una donna è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un albero. L’impatto è stato devastante, con la parte anteriore del veicolo completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato insieme al personale sanitario per estrarre la donna dalle lamiere dell’auto. La vittima, politraumatizzata, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale più vicino. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Orune e due ambulanze, tra cui una Mike e una base locale. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente

