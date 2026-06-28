Un arnese da 46 centimetri nascosto nei Pantaloncini: Lite al Poetto, Arrestato 26 enne

QUARTU SANT'ELENA – Una chiamata al 112 intorno alle 7 ha segnalato una violenta lite in corso sul lungomare del Poetto. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato due uomini che si fronteggiavano. Uno dei due, un 26enne cagliaritano, aveva con sé un machete nascosto nei pantaloncini.

L'Arma e l'Arresto

Il machete, di lunghezza complessiva di 46 centimetri, è stato immediatamente recuperato e sequestrato. Il giovane è stato arrestato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I Domiciliari

Per il 26enne sono scattati gli arresti domiciliari. L'episodio conferma l'attenzione costante delle forze dell'ordine sul lungomare del Poetto, dove episodi di violenza e la presenza di armi improprie continuano a destare preoccupazione tra residenti e bagnanti. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica della lite.