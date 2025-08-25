Lutto per Enzo Salvi, è morta la mamma Bruna: "Il mio cuore si è spezzato"

(Adnkronos) - Lutto per Enzo Salvi. Con un post condiviso sul suo profilo social, l'attore comico ha annunciato la dolorosa scomparsa della mamma Bruna Brunori. "Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me", ha scritto Salvi a corredo di un selfie in cui appare sorridente accanto alla madre.

Nei giorni scorsi, l'attore aveva fatto sapere che la madre stava combattendo con tutte le sue forze: "Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno", si legge.

Poi, il pensiero rivolto al papà scomparso anni fa: "Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò , Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata".

Un dolore immenso, ma l'amore non svanirà mai: "Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai. Riposa in pace, mamma. Un ringraziamento dal profondo del mio Cuore a tutti i miei amici che mi sono stati sempre vicino. Ringrazio tutti voi per le vostre preghiere", ha concluso.

I funerali di Bruna Brunori si svolgeranno a Ostia Lido nella chiesa Regina Pacis martedì 26 agosto alle ore 11.

