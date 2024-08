Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Antonello Lai

Antonello Lai, conosciuto da tutti come “Tziu Lai”, storico volto delle televisioni locali di Cagliari, è morto all’età di 68 anni. Il giornalista era ricoverato all’ospedale Brotzu a seguito di un malore. Con il suo microfono in mano, Lai ha raccontato per anni le storie delle persone più umili, emarginate e indigenti, dando loro una voce attraverso i suoi servizi televisivi. La carriera di Lai si è evoluta con l’avvento dei social media, dove le sue video-inchieste hanno raggiunto un pubblico ancora più vasto, diventando spesso virali. Il suo impegno giornalistico non è mai venuto meno, come dimostra l’episodio di luglio 2023, quando fu vittima di un’aggressione mentre documentava l’inaugurazione di un locale a Cagliari in presenza di una star di Tik Tok. “Pur essendo assai diversi per idee e temperamento, ci univa senz’altro una naturale predisposizione all’ascolto dell’altro da noi, una spiccata sensibilità per il sociale ma anche il gusto della battuta, anche di quelle politicamente scorrette, e per le scorribande goliardiche. Mi spiace sapere che non lo

