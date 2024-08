"L'eolico è incompatibile con la Sardegna"

La celebre cantante Maria Luisa Congiu si unisce alla crescente opposizione contro l’eolico selvaggio in Sardegna. Durante uno spettacolo in piazza, l’artista di Oliena ha espresso la sua idea. “L’eolico è incompatibile con la Sardegna,” ha dichiarato senza mezzi termini, ricevendo applausi e sostegno dal pubblico presente. “La terra non l’abbiamo ricevuta in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Con questo pensiero fisso nella mente e nel cuore bisognerebbe vivere la propria terra. Preservarla affinché i nostri figli e nipoti possano conoscerla così come noi l’abbiamo conosciuta e amata. La Sardegna prima di tutto. La terra prima di tutto. E noi come figli devoti dobbiamo rispetto a questa madre. A loro volta i nostri figli la rispetteranno per il bene delle generazioni future. Diversamente abbiamo perso tutto: identità, valori, futuro. Nessuna cifra, nessuna promessa, nessun millantato benessere economico vale la nostra terra, nostra Madre, il futuro dei nostri figli. A chi da settimane chiede che cosa si pensa delle eolico, ecco la mia risposta: l’eolico è incompatibile con la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie