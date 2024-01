Roma

Dopo tanti film di successo, è stata anche un volto noto della tv

Lutto nel mondo del cinema italiano. È morta Sandra Milo. Lo ha reso noto la famiglia. L’attrice, di 90 anni, è spenta nella sua abitazione.

Sandra Milo, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi l’11 marzo 1933.

Tra le attrici più popolari del cinema italiano, era stata la musa del regista Federico Fellini, che l’aveva soprannominata Sandrocchia.

Sandra Milo aveva all’attivo circa 70 film, firmati dai maggiori registi italiani. Aveva raggiunto la popolarità nel 1959 con ‘Il generale Della Rovere’, di Roberto Rossellini, in cui interpretava il ruolo di una prostituta, al

fianco di Vittorio De Sica.

Negli anni ‘80 e ‘90 era diventata un volto noto anche del piccolo schermo. Aveva fatto discutere un crudele uno scherzo ai suoi danni durante la trasmissione “L’amore è una cosa meravigliosa”. Una telefonata anonima aveva informato Sandra Milo che suo figlio Ciro aveva avuto un incidente stradale ed era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La Milo non era riuscita a trattenere le lacrime ed era scappata dallo studio disperata, urlando “Ciro, Ciro”: immagini trasformate in un tormentone del piccolo schermo.

