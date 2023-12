Lutto a Oristano per la scomparsa di Giuseppe Masia: informatizzò gli uffici della Regione

Oristano

Morto in viaggio per un improvviso malore

Lutto a Oristano per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Masia, per anni impegnato nella pubblica amministrazione come stimato dipendente regionale negli uffici del vecchio Comitato di controllo e del Servizio tutela del paesaggio.

Originario di Sedilo Masia ha cessato di vivere ieri all’età di 68 anni. Rientrava dal suo paese in città in auto insieme ad alcuni familiari. Ha avuto un malore al cuore nei pressi di Paulilatino e inutili sono stati i soccorsi.

“Giuseppe Masia con grande impegno aveva seguito in prima persona l’opera di informatizzazione degli uffici della Regione a Oristano”, lo ricorda Antonio Solinas, suo ex collega ed ex consigliere regionale.

I funerali di Giuseppe Masia si svolgeranno domani, domenica 31 dicembre alle 16, nella chiesa dei Cappuccini, a Oristano.

Sabato, 30 dicembre 2023