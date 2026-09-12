L'Urban Trail Run si prepara a illuminare Cagliari - Notizie

Maglia e braccialetto fluo, torcia d'occasione e tanta voglia di divertirsi. Di corsa o camminando, ognuno come gli va. Godendosi le luci della città e il fascino dei suoi quartieri storici: Castello, Marina, Stampace, Villanova. Torna oggi il Cagliari Urban Trail, evento podistico in notturna che ogni anno coinvolge oltre un migliaio di appassionati, a qualsiasi andatura. Per la dodicesima edizione, come da consuetudine, lo start è fissato per le 21.30 ma la festa comincerà molto prima. Per la terza volta, la seconda consecutiva, partenza e arrivo avranno luogo in piazza Garibaldi. Tre i percorsi previsti dall'organizzazione; 10 km per i podisti, 7 km e 3 km per i camminatori.Per il successo assoluto nella gara agonistica il favorito d'obbligo è il campione in carica Oualid Abdelkader, 44 anni, protagonista di quattro vittorie all'Urban Trail fra il 2018 e il 2025. La presenza di Stefano Velatta, 50 anni, piemontese, regala però suggestioni di incertezza, considerati i prestigiosi trascorsi dell'ex ciclista e la sua ottima prestazione sulle strade di Cagliari quattro anni fa. Non c'è solo Velatta, però, a insidiare l'impero di Abdelkader. L'edizione numero 12 vedrà infatti al via altri due habitué dello scenografico evento podistico cagliaritano, nonché delle posizioni da podio. Si tratta di Maurizio Cocco (Asd Cagliari Atletica Leggera) e Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro), secondo e terzo lo scorso anno e "medagliati" anche in passato. Occhio anche a Marco Mattu (Cagliari Marathon Club), più volte in evidenza su queste distanze. Tra gli iscritti figurano anche Michele Cuccu e Riccardo Pilloni, potenziali Top 5.In campo femminile ci sarà sicuramente Enrica Pintor (Isolarun), presenza costante e di spicco dell'Urban Trail e dell'albo d'oro: nel suo palmares un successo nel 2024 e tre terzi posti (2022, 2023 e 2025). Ed è...

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