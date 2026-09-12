Autunno in Barbagia sempre più accessibile per una rassegna più inclusiva - Notizie

L'edizione 2026 di Autunno in Barbagia introduce novità pensate per migliorare la fruizione della manifestazione e rendere l'esperienza di visita più accogliente, inclusiva e aperta a pubblici diversi. Il circuito, promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall'Azienda Speciale Aspen, conferma così il proprio impegno nel rafforzare la qualità dell'accoglienza nei paesi coinvolti, con interventi dedicati all'accesso ai luoghi, alla disponibilità delle informazioni, al supporto ai visitatori e all'attenzione verso le esigenze specifiche delle persone.Nel corso delle tappe saranno previsti interventi mirati per favorire la partecipazione di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, oltre che di turisti stranieri. Tra le principali azioni rientrano, laddove tecnicamente possibile, l'installazione di rampe amovibili per agevolare l'accesso ai punti di interesse in presenza di barriere architettoniche, e la predisposizione di strumenti informativi pensati per rendere più semplice e immediata la fruizione dei percorsi.In particolare, lungo i percorsi, nelle cortes e nei principali punti di interesse saranno installati 100 tag informativi, attraverso i quali sarà possibile accedere a contenuti audio, descrizioni e sottotitoli, favorendo la partecipazione anche di persone cieche, ipovedenti, sorde o con difficoltà uditive.Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla comunicazione multilingue: le informazioni relative ai punti di interesse, agli eventi e ai servizi saranno disponibili in quattro lingue oltre l'italiano, consentendo anche ai visitatori stranieri di orientarsi più facilmente e vivere con maggiore consapevolezza l'esperienza nei paesi della Barbagia.Tra le novità previste vi è anche l'individuazione, all'interno dei percorsi, di appositi spazi di appoggio e decompressione, le cosiddette quiet rooms, pensate per persone con esigenze specifiche, come persone con autismo, persone demofobiche, anziani, madri con neonati o visitatori che abbiano necessità di un luogo tranquillo durante la permanenza alla manifestazione. Sarà inoltre presente un...

Leggi tutto su Ansa Sardegna