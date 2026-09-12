Autunno in Barbagia sempre più accessibile per una rassegna più inclusiva - Notizie
L'edizione 2026 di Autunno in Barbagia introduce novità pensate per migliorare la fruizione della manifestazione e rendere l'esperienza di visita più accogliente, inclusiva e aperta a pubblici diversi. Il circuito, promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall'Azienda Speciale Aspen, conferma così il proprio impegno nel rafforzare la qualità dell'accoglienza nei paesi coinvolti, con interventi dedicati all'accesso ai luoghi, alla disponibilità delle informazioni, al supporto ai visitatori e all'attenzione verso le esigenze specifiche delle persone.
Nel corso delle tappe saranno previsti interventi mirati per favorire la partecipazione di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, oltre che di turisti stranieri. Tra le principali azioni rientrano, laddove tecnicamente possibile, l'installazione di rampe amovibili per agevolare l'accesso ai punti di interesse in presenza di barriere architettoniche, e la predisposizione di strumenti informativi pensati per rendere più semplice e immediata la fruizione dei percorsi.
In particolare, lungo i percorsi, nelle cortes e nei principali punti di interesse saranno installati 100 tag informativi, attraverso i quali sarà possibile accedere a contenuti audio, descrizioni e sottotitoli, favorendo la partecipazione anche di persone cieche, ipovedenti, sorde o con difficoltà uditive.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla comunicazione multilingue: le informazioni relative ai punti di interesse, agli eventi e ai servizi saranno disponibili in quattro lingue oltre l'italiano, consentendo anche ai visitatori stranieri di orientarsi più facilmente e vivere con maggiore consapevolezza l'esperienza nei paesi della Barbagia.
Tra le novità previste vi è anche l'individuazione, all'interno dei percorsi, di appositi spazi di appoggio e decompressione, le cosiddette quiet rooms, pensate per persone con esigenze specifiche, come persone con autismo, persone demofobiche, anziani, madri con neonati o visitatori che abbiano necessità di un luogo tranquillo durante la permanenza alla manifestazione. Sarà inoltre presente un...
Nel corso delle tappe saranno previsti interventi mirati per favorire la partecipazione di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, oltre che di turisti stranieri. Tra le principali azioni rientrano, laddove tecnicamente possibile, l'installazione di rampe amovibili per agevolare l'accesso ai punti di interesse in presenza di barriere architettoniche, e la predisposizione di strumenti informativi pensati per rendere più semplice e immediata la fruizione dei percorsi.
In particolare, lungo i percorsi, nelle cortes e nei principali punti di interesse saranno installati 100 tag informativi, attraverso i quali sarà possibile accedere a contenuti audio, descrizioni e sottotitoli, favorendo la partecipazione anche di persone cieche, ipovedenti, sorde o con difficoltà uditive.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla comunicazione multilingue: le informazioni relative ai punti di interesse, agli eventi e ai servizi saranno disponibili in quattro lingue oltre l'italiano, consentendo anche ai visitatori stranieri di orientarsi più facilmente e vivere con maggiore consapevolezza l'esperienza nei paesi della Barbagia.
Tra le novità previste vi è anche l'individuazione, all'interno dei percorsi, di appositi spazi di appoggio e decompressione, le cosiddette quiet rooms, pensate per persone con esigenze specifiche, come persone con autismo, persone demofobiche, anziani, madri con neonati o visitatori che abbiano necessità di un luogo tranquillo durante la permanenza alla manifestazione. Sarà inoltre presente un...
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