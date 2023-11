L’oristanese Fulvio Deriu eletto sindaco della Cassa italiana di previdenza dei Geometri

Oristano

Importante incarico per il presidente del Collegio provinciale

Il presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Oristano, Fulvio Deriu, è stato eletto oggi sindaco della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei Geometri liberi professionisti, ricoprendo il ruolo previsto dallo Statuto per i tre rappresentanti nazionali di categoria. Per la prima volta dalla sua istituzione, risalente al 1976, il Collegio di Oristano potrà annoverare un rappresentante all’interno di una struttura di rilievo per la professione e per l’organizzazione – presente e futura – degli iscritti.

Deriu, già delegato Cipag in carica dal 2013 e dimessosi nel 2023, nonché referente per la Regione Sardegna dal 2016 al 2023, farà parte dell’organo di controllo della Cassa, rispetto al precedente incarico in seno all’organo di indirizzo.

Il ruolo di delegato Cipag rimasto vacante sarà ricoperto dal geometra Paolo Marini, segretario del Collegio di Oristano dal 2015 a oggi, e che rappresentando le nuove generazioni si adopererà, con tale funzione, in favore della categoria.

A ricoprire il ruolo di referente per la Sardegna, lasciato vacante da Deriu, i delegati sardi della Cipag hanno proposto il geometra Roberto Guaita della provincia di Cagliari, già vice-presidente e segretario del proprio Collegio provinciale, nonché delegato Cipag in carica dal 2013.

“La nuova compagine che rappresenta la Sardegna in seno all’organo previdenziale di categoria”, dichiara Fulvio Deriu, “scaturisce dall’opportunità di unire esperienza, competenza e innovazione. Risponde con autorevolezza e consapevolezza alle sfide della categoria. Concretizza con leale dialettica l’efficacia e l’efficienza necessarie dinanzi alle sfide imminenti della professione dei geometri e dei geometri laureati”.

Mercoledì, 29 novembre 2023