Bosa

La musicista si è esibita in Francia con il gruppo Su Cunzertu Antigu

Da Bosa al prestigioso festival delle tradizioni marittime del Mediterraneo Escale à Sète, che dal 2010 si tiene appunto a Sète, cittadina dell’Occitania, in Francia. È l’esperienza recentissima dell’organettista Fabiana Contini, una delle quattro componenti del gruppo Su Cunzertu Antigu, fondato nel 2014. Suonano con lei Myriam Costeri di Gavoi, ⁠Federica Lecca di Cagliari e Federica Olla di Monserrato.

“Il nostro è il primo e unico gruppo interamente al femminile di musica tradizionale sarda”, dice Fabiana Contini. “Ci siamo conosciute a Cagliari, in ambiente universitario, e da lì è nata l’idea di formare un gruppo unendo vari strumenti. Per una settimana intera, dal 26 marzo al 2 aprile, ci siamo esibite su velieri d’epoca come il Don du Vent e il Pandora di Venezia o ancora sulla famosa goletta da crociera Santa Maria Manuela di Madeira, oltre che su grandi palchi e spazi esclusivi per gli ospiti come la Partenaire”.

Escale à Sète è un festival molto conosciuto, patrimonio dell’Unesco, seguito ogni anno da 500.000 spettatori. Quella francese è stata un’importante