Loredana Bertè e Renato Zero, di nuovo insieme dopo 30 anni: l'abbraccio sul palco

(Adnkronos) - Un abbraccio, quello tra Loredana Bertè e Renato Zero, che ha scritto una nuova pagina della storia della musica italiana. Dopo trent'anni di silenzio e distanza, i due artisti su sono ritrovati a La Spezia in occasione del tour '50 anni da ribelle' di Bertè.

Il cantautore romano è salito a sorpresa sul palco del concerto, che si è tenuto in Piazza Europa, regalando al pubblico un momento pieno di emozione. "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita”, ha detto prima di abbracciarla e di urlare “Loredana, un mito”.

Tra i due artisti c'è stato un lungo periodo di gelo. Amici strettissimi negli anni '80 e '90, ma poi un litigio legato a questioni economiche li avrebbe allontanati, tanto da chiudere i rapporti per anni. Loredana Bertè ospite nel 2024 a Belve, programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, aveva parlato del suo rapporto con Zero e della nostalgia per quell'amicizia: “Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto".

