Loi (Europa Verde): “Non vogliamo le scorie. Ci opporremo con tutte le nostre forze”

Oristano

Il consigliere regionale attacca il Governo: “Così si affossano territori in difficoltà”

“La decisione di individuare in Sardegna e in particolare nell’Oristanese alcune delle zone adatte a ospitare il deposito di scorie nucleari è totalmente sbagliata e degna di un’analisi superficiale dei territori interessati”. Dura presa di posizione del consigliere regionale di Europa Verde, Diego Loi, contro il decreto reso noto oggi che individua alcuni territori della Marmilla e del Sud Sardegna come possibili destinatari dei rifiuti speciali.

“Si tratta di zone fragili in cui di tutto c’è bisogno tranne che di iniziative come questa. Il Governo”, prosegue il consigliere regionale di Europa Verde, “anziché studiare soluzioni per i territori che sono in difficoltà a causa delle condizioni socioeconomiche in cui si trovano, punta ad affossarli ancora di più individuando in quei territori siti di possibile stoccaggio”.

Tra i comuni interessati dalle decisioni del Governo ci sono Albagiara, Assolo e Usellus in provincia di Oristano, ma ci sono anche diversi comuni del Sud Sardegna come Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri e Ussaramanna. Ma anche Guasila, Ortacesus e Nurri.

“Si tratta di paesi che lottano ogni giorno con lo spopolamento e in cui gli amministratori fanno salti mortali per offrire servizi ai cittadini. Allo stesso tempo”, sottolinea Loi, “si tratta di zone in cui risiedono numerose imprese agricole che rischiano di essere totalmente affossate da una scelta scriteriata come questa”.

Diego Loi annuncia battaglia su tutti i fronti. “Ho già sentito i vertici nazionali del nostro partito”, conclude il consigliere regionale, “a breve studieremo tutte le iniziative possibili, anche forti, perché questa decisione venga modificata. Saremo al fianco delle amministrazioni locali e delle comunità in ogni iniziativa finalizzata a contrastare questa decisione”.

Mercoledì, 13 dicembre 2023