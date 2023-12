Deposito di scorie nucleari in Sardegna: “Inaccettabile se si calpestassero gli esiti referendari. Reagiremo”

Politica Il commento del presidente della Regione, Christian Solinas

“La Sardegna si è già espressa a suo tempo con un No che non poteva lasciare spazio a dubbi. La riproposizione della Sardegna come sede di deposito di rifiuti nucleari – se fosse vero – sarebbe un attacco frontale che la Regione e l’intero Popolo sardo non sono disposti ad accettare”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la pubblicazione dell’elenco dei siti idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari, pubblicato oggi dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel quale figurano ben otto aree situate nell’Isola.

“Reagiremo, senza indugio o tentennamenti, con ogni strumento democratico a disposizione”, ha annunciato Solinas.

“Sarebbe inaccettabile che si calpestassero esiti referendari e specifiche norme regionali, di cui la Sardegna ha voluto dotarsi per scongiurare inaccettabili forme prevaricatorie come queste”, ha detto ancora il presidente sardo.

“Prenderò immediati contatti con i vertici del Governo, per accertarmi che la leale collaborazione fra istituzioni e la correttezza dei rapporti fra Stato e Regione non sia stata compromessa”, ha concluso Solinas.

Mercoledì, 13 dicembre 2023

