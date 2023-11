Lo spray nasale per i diabetici sarà di nuovo gratuito, paga la Regione

Cagliari

Emendamento presentato dalla Giunta per il glucagone

La Regione renderà disponibile gratuitamente ai pazienti diabetici il farmaco salvavita glucagone nella versione spray nasale. La Sardegna, dopo l’Emilia Romagna, è la seconda regione in Italia a farsi carico del costo del farmaco, dopo che la riclassificazione operata dall’Aifa a ottobre ha determinato il suo passaggio dalla fascia “A” alla “C”, e quindi l’esclusione dall’elenco dei farmaci a carico del Sistema sanitario nazionale.

Il provvedimento è contenuto in un emendamento alla variazione di bilancio proposto dalla Giunta: previsto uno stanziamento di 400mila euro, di cui 50mila per il 2023 e 350mila per il 2024.

“L’ipoglicemia severa è la complicanza acuta più grave e temuta dalle persone con diabete di tipo 1, in particolare per i bambini”, ha detto l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, spiegando le ragioni del provvedimento. “Il glucagone spray nasale, farmaco salvavita disponibile in alternativa solo nella versione iniettabile, era stato approvato dall’Aifa nel 2021 e inserito tra i farmaci in clesse A, a carico del sistema sanitario nazionale. Le vicende legate alla cessione del brevetto hanno però determinato la sua riclassificazione, con un disagio per i pazienti e le loro famiglie che, ricordo, in Sardegna sono tantissime”.

“Questro farmaco rappresenta una soluzione semplice per trattare tempestivamente le ipoglicemie severe”, ha aggiunto l’assessore, “e la sua versione spray ha reso molto più facile la somministrazione alle persone con diabete, in particolare nei bambini, non solo da parte dei familiari ma anche del personale scolastico. Per questo motivo, nelle more di un nuovo accordo tra l’Aifa e la nuova casa farmaceutica titolare del brevetto, abbiamo ritenuto di intervenire direttamente con una norma a tutela della salute in migliaia di famiglie sarde”.

