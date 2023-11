A Cagliari il Comune sceglie Marco Mengoni per il concerto di capodanno

Cagliari

L’indicazione arriva dalla Giunta. Ora dovrà essere definito il contratto con l’artista

Si accende il capodanno a Cagliari con Marco Mengoni. Il nome del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stato indicato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu.

L’esecutivo ha dato mandato al dirigente del Servizio sport, cultura e spettacolo di definire gli atti necessari all’ingaggio dell’artista per il concertone della notte di San Silvestro.

A causa dei lavori in corso in via Roma, il palco non verrà installato nel largo Carlo Felice. Probabilmente l’amministrazione comunale sceglierà piazza dei Centomila, ma tra le ipotesi c’è anche la Fiera.

Nel 2022 per il capodanno il Comune di Cagliari aveva scelto Blanco.

Giovedì, 30 novembre 2023