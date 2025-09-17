Livorno, carcassa di balenottera spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni

(Adnkronos) - Una carcassa di balenottera, in parziale decomposizione, è stata trovata spiaggiata sugli scogli davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, i tecnici dell'ufficio ambiente del Comune e di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. La balenottera è lunga circa 16/17 metri e pesa circa 40 tonnellate, precisa il Comune.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie