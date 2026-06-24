Dalla ricerca preclinica ai modelli organ-on-a-chip, dalle piattaforme in silico e dai digital twin per accelerare lo sviluppo dei farmaci fino alla produzione biotech avanzata, ai servizi regolatori e alle opportunità di investimento nei territori: è una proposta ampia e integrata quella che l’Italia porta alla BIO International Convention 2026, il principale appuntamento mondiale dedicato alle biotecnologie e alle scienze della vita, in corso a San Diego fino al 25 giugno. La missione italiana è organizzata dall’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto di Farmindustria, Federchimica Assobiotec, Invitalia e Invest in Italy.

Un’edizione inaugurata insieme a un evento del Montalcini Global Biotech Tour e della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, che ha messo in dialogo l’ecosistema biotech italiano con quello statunitense, riunendo aziende, cluster dell’innovazione, istituzioni di ricerca, investitori e organizzazioni strategiche dei due Paesi. Al centro dell’evento una tavola rotonda moderata da Clarissa Ceruti, Executive Director di ISSNAF, a cui hanno partecipato Marco Pravetoni di CounterX Therapeutics, Luca Scaccabarozzi di Euromed Pharma, Alba Grifoni del La Jolla Institute for Immunology e Nicola Torre di Menarini Biotech. In apertura gli interventi di Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles, Giosafat Riganò, Trade Commissioner dell’Ufficio ICE di Los Angeles, Benjamin Moore, senior advisor per gli Affari esteri del sindaco di San Diego, e Armando De Crinito, direttore generale per lo Sviluppo economico della Regione Lombardia.

La partecipazione italiana alla BIO International Convention, in corso dal 22 al 25 giugno, racconta un settore che pesa per oltre il 10% del PIL nazionale e un ecosistema che unisce ricerca, produzione, trasferimento tecnologico, servizi regolatori, proprietà intellettuale e opportunità di investimento. Il Padiglione nazionale riunisce aziende biotech e pharma – tra cui diverse realtà attive nella ricerca per conto terzi, CRO, e nello sviluppo e produzione, CDMO – società di servizi specializzati, cluster regionali, parchi scientifici e agenzie di attrazione investimenti locali.

La BIO International Convention è il più grande appuntamento mondiale dell’industria biotech: una piattaforma globale che riunisce per quattro giorni leader, imprese, investitori, policy maker e partner industriali dell’intera filiera biotech e biopharma. All’edizione 2026 partecipano oltre 20mila stakeholder da più di 76 Paesi, con oltre 1500 espositori, quasi 150 conferenze e più di 600 speaker. Il programma copre 18 aree tematiche, dall’intelligenza artificiale alla digital health, dalle bioterapie di nuova generazione al business development.

Nell'ambito della più ampia missione volta a promuovere l'eccellenza italiana e a rafforzare le relazioni commerciali internazionali, la BIO International Convention 2026 è stata selezionata come una delle iniziative strategiche all'interno di OpportunItaly, il programma di accelerazione del business lanciato di ICE Agenzia e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo del programma è di mettere in contatto buyer, distributori e imprenditori esteri con il know-how e l’eccellenza del Made in Italy, attraverso un portale pensato per incentivare la partecipazione attiva degli operatori esteri alle iniziative di promozione di ICE Agenzia e favorire lo sviluppo di connessioni commerciali con le imprese italiane.

Il comparto delle scienze della vita vale oltre il 10% del PIL nazionale. Per l’Italia si tratta di un settore di importante competitività internazionale: l’Italia è prima nell’Unione Europea per valore della manifattura farmaceutica CDMO, con una quota pari al 24% del totale, ed è prima in Europa e seconda al mondo per produttività brevettuale, ovvero il rapporto tra domande di brevetto depositate e brevetti effettivamente concessi dall’organo internazionale di riferimento – nel caso dell’Italia l’Ufficio Europeo dei Brevetti. Un’eccellenza riconosciuta anche dal mercato internazionale. Negli ultimi cinque anni, le esportazioni italiane nell’ambito delle scienze della vita sono cresciute del 60%, raggiungendo i 52 miliardi di euro annui. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di destinazione per il pharma italiano. Nel 2025 le esportazioni italiane oltreoceano in questo segmento hanno toccato i 15,7 miliardi di euro, con una crescita del 54% rispetto al 2024. Le esportazioni biotech, sempre verso gli USA, hanno raggiunto quota 3,2 miliardi. Questo settore rappresenta peraltro la principale componente delle esportazioni italiane hi-tech verso gli Stati Uniti, con una quota pari al 36,8%.

Il padiglione italiano a BIO 2026. Le realtà italiane presenti a San Diego portano una rappresentazione ampia della filiera nazionale delle life sciences. Si va dalla ricerca preclinica e dalla drug discovery ai modelli organ-on-a-chip per test farmacologici più predittivi, dalle piattaforme di simulazione in silico, digital twin e AI per accelerare lo sviluppo dei farmaci ai sistemi di decision making assistiti dall’intelligenza artificiale. A queste soluzioni si affiancano competenze nella produzione di soluzioni biotecnologiche avanzate – tra cui vaccini genetici, immunoterapie oncologiche e innovazioni per la medicina personalizzata – ma anche nei servizi regolatori e di market access verso l’Europa.

Il fronte dei servizi e delle infrastrutture industriali è presidiato da realtà attive nella distribuzione internazionale di farmaci innovativi, nella gestione di programmi di clinical trial, nel packaging, ma anche nella tutela della proprietà intellettuale e nell’assistenza legale specializzata per operazioni corporate, rapporti con la pubblica amministrazione, contrattualistica e procedure pubbliche nel settore medicale e farmaceutico. Le aziende espositrici all’interno del padiglione italiano a BIO 2026 sono Accelera (Nerviano, MI), BiomimX (Milano), Butterfly Decisions (Salerno), Euromed Pharma (Napoli), Fondazione Ri.MED (Palermo), InSilicoTrials (Trieste), IRBM (Pomezia, RM), Masotti Cassella (Milano), Menarini Biotech (Pomezia, RM), Regulatory Pharma Net – RPN (Pisa), Società Italiana Brevetti (Roma), Soffieria Bertolini (Candiolo, TO) e Takis (Roma).

Accanto a loro trovano spazio anche cluster regionali, parchi scientifici, enti di ricerca e agenzie di attrazione investimenti raccontano la forza degli ecosistemi territoriali italiani: dalle reti dedicate alla medicina di precisione ai programmi di trasferimento tecnologico, dagli strumenti per l’insediamento di imprese estere ai servizi di supporto per startup, ricerca e sviluppo, business development e collaborazione tra università, ospedali, centri di ricerca, industria e istituzioni. Sono il Life Sciences Cluster Friuli-Venezia Giulia–Polo Tecnologico Alto Adriatico, Invest in Lombardy, YesMilano Business & Convention Bureau, BION–Cluster lombardo scienze della vita, Bioindustry Park Silvano Fumero (bioPmed–Piemonte Healthcare Cluster), Fondazione HEAL Italia e Invest in Trentino.