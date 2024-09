Lingua Blu, a Oristano isolato il sierotipo 8: nuovi casi

La Lingua blu continua a diffondersi in provincia di Oristano. Negli allevamenti di diversi comuni dell’Oristanese è stata confermata la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8, un sierotipo isolato anche nelle province di Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra e Medio Campidano, ma mai prima d’ora nella nostra provincia, dove le positività riscontrate quest’anno erano riferite unicamente al sierotipo 3. A darne notizia è il Servizio di Sanità Animale della Asl 5, diretto dal dottor Enrico Vacca, che questa mattina ha inviato un nuovo provvedimento in cui si ribadiscono le misure cautelari da adottare nell’intero territorio della provincia di Oristano per ridurre il rischio di una ulteriore diffusione del virus. Entro i confini provinciali, ad eccezione degli allevamenti sedi di focolaio o di sospetto, le movimentazioni di ovini, caprini e bovini sono consentite senza restrizioni purché gli animali non presentino i sintomi della malattia il giorno del trasporto e previa validazione della Asl. Più restrittive le misure per il trasporto degli animali

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie