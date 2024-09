Ascot, operativo il presidio di Tresnuraghes: cosa c'è da sapere

L’Ascot di Tresnuraghes, in via San Giorgio, sarà operativo ogni mercoledì dalle 9 alle 14. Questo presidio, destinato a servire i cittadini di Tresnuraghes, Magomadas e Flussio privi di un medico di famiglia, sarà gestito dal dottor Mario Giuseppe Dionette. È il terzo medico di famiglia in pensione a unirsi al progetto Ascot nella provincia di Oristano, seguendo le orme dei colleghi Gerolamo Licandro, attivo ad Arborea, e Marinella Isoni, operativa a Terralba. Il reclutamento di medici in pensione, come Dionette, è reso possibile dalla recente legge regionale numero 12, approvata il 20 agosto scorso. Questo provvedimento consente ai medici in quiescenza di utilizzare il ricettario rosso fino al 31 dicembre 2024 per prescrivere ai pazienti visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci. Oltre a Tresnuraghes, nuovi orari sono stati stabiliti per l’Ascot di Milis, situato in via Sant’Agostino, che sarà aperto venerdì 4 e mercoledì 16 ottobre, dalle 9 alle 14. A Narbolia, invece, l’ambulatorio in via Principe Amedeo, 1, sarà disponibile mercoledì 2 ottobre dalle 17 alle 19:30.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie