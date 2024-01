Oristano

L’istituto aprirà le sue porte il 17 gennaio per un nuovo Open Day e – su prenotazione – tutte le mattine fino al 30 gennaio

“Tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel restarlo da grandi”, disse Pablo Picasso. Ed è proprio questo l’obiettivo del Liceo artistico”Carlo Contini” di Oristano : valorizzare le capacità artistiche e creative dei suoi studenti per assicurare loro un futuro e una vita nel mondo dell’arte. Dal design d’interni alla moda, dalle manifatture artigianali alle scenografie cinematografiche e teatrali, passando per l’universo letterario e le sue illustrazioni, sono numerosi i settori lavorativi in cui gli studenti dell’istituto con sede in via Gennargentu 31, a Oristano, potranno eccellere grazie alle solide basi dell’offerta formativa della scuola.

Con il suo percorso quinquennale, infatti, il Liceo artistico “Carlo Contini” di Oristano unisce l’artigianato tradizionale alle tecniche artistiche più moderne, offrendo un’attività didattica in grado di rispondere alle esigenze del mondo attuale.

Nel primo biennio, largo alle attività propedeutiche incentrate sullo studio di tutte le discipline per la creazione di basi solide. A seconda delle proprie inclinazioni personali, arrivati al terzo anno, gli studenti potranno specializzarsi in uno degli indirizzi a scelta tra Arti figurative, Design di Ceramica o del Legno e Arredamento.

Il primo permetterà di approfondire la conoscenza degli elementi grafici e pittorici, con particolare attenzione alla comunicazione artistica, mentre in Design Ceramiche o Legno, si uniranno le peculiarità artistiche del territorio e sue tecniche tradizionali, ai più moderni sistemi di progettazione e realizzazione grafica.

Grazie alla conoscenza del patrimonio artistico nazionale e internazionale, gli studenti del Liceo artistico “Carlo Contini” di Oristano , possono sostenere la propria creatività e capacità progettuale, con il supporto delle diverse discipline dell’area umanistica, scientifica e tecnica unite alle attività nei quasi 15 laboratori, che spaziano in tutti gli ambiti artistici utilizzando macchinari di ultima generazione, tra i quali spicca la stampante 3D.

La vita scolastica, comunque, non si ferma tra le quattro mura dell’istituto. Ci sono, infatti, gli stage in Inghilterra e Scozia e gli scambi culturali con numerosi paesi esteri, tra i quali la Norvegia, il Portogallo e la remota Isola La Réunion, situata nel lontano Oceano Indiano di fronte alle coste del Madagascar.

Con uno sguardo verso il futuro accademico, il diploma del Liceo Artistico consente l’accesso a tutte le facoltà umanistiche, alle Accademie di Belle Arti e corsi post-diploma, offrendo ai neodiplomati degli ampi orizzonti di scelta anche nella prosecuzione e l’approfondimento dei propri studi.

Open day. L’istituto aprirà le sue porte ai futuri studenti e alle loro famiglie, con una giornata di open day. Appuntamento mercoledì 17 gennaio il pomeriggio dalle 15 alle 19. Dal 9 al 30 gennaio, inoltre, sarà possibile prenotare una visita guidata della scuola durante le attività didattiche per conoscere gli spazi dell’istituto.

Per tutte le informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare al numero 0783 78360.

Il Liceo artistico “Carlo Contini” aspetta tutti sulle sue pagine Facebook e Instagram per un’anteprima sulle sue attività e laboratori.

Giovedì, 11 gennaio 2024