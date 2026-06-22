'Liberevento', festival culturale nel sud della Sardegna - Notizie

Tredici comuni e 25 luoghi suggestivi del sud della Sardegna ospiteranno dal 26 giugno al 26 agosto la XV edizione di 'Liberevento', festival letterario che coinvolge oltre 40 autori in 60 appuntamenti culturali. Nei luoghi più iconici dell'isola, oltre 15mila persone potranno assistere a eventi stimolanti in cui gli autori, scelti tra i più noti scrittori del panorama letterario e giornalistico nazionale, sono invitati a presentare le proprie opere e a dialogare sulle tematiche da loro trattate. Tra gli ospiti Cathy La Torre, Antonio Caprarica, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Viola Ardone, Teresa Manes, Serena Bortone, Elena Testi, Paolo Kessisoglu, Franco Berrino, GioEvan, Mauro Biglino, Mariangela Pira, PegahMoshir Pour.I luoghi coinvolti dal festival, organizzato dall'associazione culturale Contramilonga ETS di Iglesias, sono Calasetta, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, Sant'Anna Arresi, Sarroch, Teulada, Capoterra e Cagliari. Ogni luogo offre scenari mozzafiato per fare da sfondo agli eventi: il Tempio di Antas a Fluminimaggiore al villaggio minerario Asproni e il chiostro di san Francesco ad Iglesias, la Tonnara Su Pranu a Portoscuso, il Nuraghe Seruci e il villaggio minerario Normann a Gonnesa, Villa Siotto a Sarroch, il giardino della Casa Baronale a Teulada, la spiaggia di IsSolinas a Masainas, il villaggio minerario Rosas a Narcao, il parco san Leonardo a Perdaxius, la Torre Sabauda di Calasetta, piazza del Nuraghe a Sant'Anna Arresi e il parco urbano di Capoterra.Il programma, consultabile sul sito liberevento.it, è ricco e coinvolgente con appuntamenti musicali, lectio, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, docu-reading e spettacoli."La XV edizione del festival rivendica, più che mai, il ruolo della parola come atto di resistenza culturale - spiega Maura Porru, direttrice organizzativa del festival - con la consapevolezza che i libri non sono semplici custodi di storie ma bussole indispensabili...

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