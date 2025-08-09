Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Leeds in amichevole a Dublino. Per i rossoneri, test contro una neopromossa in Premier League, dopo le prime convincenti uscite estive contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Leeds-Milan in tv e streaming .

Ecco le probabili formazioni dell'amichevole di oggi tra Milan e Leeds, in programma alle 16:

Leeds (4-2-3-1) Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. All. Farke

Milan (4-3-3) Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. All. Allegri

L'amichevole di oggi sabato 9 agosto tra Milan e Leeds sarà visibile in diretta su Dazn, per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

