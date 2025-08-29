Lecce-Milan, gol annullati a Gabbia e Gimenez. Il doppio 'annuncio' dell'arbitro

(Adnkronos) - Pochi minuti di Lecce-Milan e nuovo caso arbitrale in Serie A, con annuncio del direttore di gara al pubblico del Via del Mare. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo 4' con il colpo di testa di Gabbia, bravo ad anticipare la difesa giallorossa in area di rigore su cross da angolo di Modric. Il gol è stato però dopo revisione Var di Marinelli, richiamato al monitor per il check.

Come visto la settimana scorsa in Como-Lazio, questo gli arbitri spiegheranno la decisione al pubblico con apposito microfono. In questo caso, gol annullato per "spinta" del difensore su Coulibaly.

Nel corso del secondo tempo, altro episodio da Var. Al 60', Saelemaekers serve Gimenez in area e l'attaccante batte Falcone. Sul filtrante del belga, il messicano è però in fuorigioco e dopo revisione video Marinelli annulla ancora. Il punteggio resta dunque sullo 0-0.

