Le Poste di Fordongianus riaprono con un nuovo aspetto

Martedì è stata riaperto l’ufficio postale di Fordongianus, situato in via Ipsitani 45. I lavori di ristrutturazione della sede sono stati completati, con l’obiettivo di ospitare, una volta che saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. Questo risultato è stato ottenuto grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, un’iniziativa promossa da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15 mila abitanti, contribuendo al loro sviluppo. Presso la sede del Barigadu, come in molti altri uffici postali, vi è la possibilità di richiedere direttamente allo sportello i primi tre certificati Inps. Questi includono il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Nell’ambito dei lavori svolti, sono stati completamente riorganizzati gli spazi dell’ufficio con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza dei visitatori, focalizzandosi sul miglioramento del comfort ambientale e sulla facilità di accesso ai servizi. Tra le modifiche apportate, la nuova disposizione degli sportelli, con altezze ridotte

