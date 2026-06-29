Le pellicole d'essai ad Alghero per promuovere il territorio - Notizie

Dal 4 al 13 luglio la Riviera del Corallo ospita la quattordicesima edizione di "Cinema delle Terre del Mare", festival itinerante dedicato al cinema d'essai e alla promozione del territorio.Organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, con la direzione artistica di Alessandra Sento, il festival quest'anno estende il suo raggio d'azione e, oltre che nelle spiagge di San Giovanni, Le Bombarde e Punta Negra, per la prima volta fa tappa anche a Castelsardo e Stintino.Il ricco cartellone propone proiezioni, workshop, performance, incontri e itinerari cineturistici per rilanciare la candidatura di Alghero a città del cinema in Sardegna, nel solco del Meeting Internazionale che si teneva a Capo Caccia tra gli anni Sessanta e Settanta."La direzione resta ostinata e contraria. Il cinema, ancora quello invisibile, libero, coraggioso e indipendente", spiega Alessandra Sento: "Ogni film assomiglia all'inizio di un viaggio. E come il viaggiatore accoglie e si fa accogliere, il mare riceve e restituisce. Molte delle nostre storie vengono dal mare e ad esso ritornano." L'inaugurazione, in programma sabato 4 alle 18,30, proporrà un itinerario cineturistico che a bordo della motonave Nepntunus porterà dal porto di Alghero a Capo Caccia, sulle tracce di L'isola degli uomini pesce, l'adventure movie di Sergio Martino girato nel 1978 nella Grotta di Nettuno.Tra gli ospiti di questa edizione spiccano Shai Carmeli-Pollak, candidato agli Oscar con Ha'yam - The sea (8 luglio), il regista svizzero Christoph Schaub, con il suo film Eileen Gray e la casa sul mare (7 luglio), Frank Dillaine, vincitore a Cannes per la migliore interpretazione maschile con Urchin (8 luglio), il documentarista Gianluca Vassallo, con un lavoro sull'ultimo mese di campagna elettorale negli USA (6 luglio). Sarà presente anche il cinema d'autore sardo con Marco Antoni Pani...

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