Oristano

In Sardegna urne aperte solo domenica 25 febbraio

Domani, domenica 25 febbraio, in Sardegna gli elettori saranno chiamati alle urne per la scelta del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio. I seggi elettorali apriranno alle 6.30 e si potrà votare fino alle 22.

Per votare occorre presentarsi presso il proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia rovinata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi – anche nello stesso giorno della votazione – all’Ufficio elettorale del Comune nelle cui liste si è iscritti.

Al seggio viene consegnata a ogni elettore un’unica scheda, di colore verde, assieme a una matita copiativa. Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali (non necessariamente tra quelle che sostengono il presidente scelto).

È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali, indicando il nome dei candidati scelti. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare due candidati di sesso diverso, della stessa lista circoscrizionale. Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa.

Sul sito elezioni.regione.sardegna.it è possibile consultare il manifesto “Come si vota”.

Disponibili su elezioniregionali2024.regione.sardegna.it anche i curricula e i certificati del casellario giudiziale dei candidati alla Presidenza della Regione e dei candidati al Consiglio.

Il campo largo sostiene Alessandra Todde. La coalizione di centrosinistra conta su 10 liste: Sinistra Futura, Demos Democrazia Solidale, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano – Sardi in Europa, Uniti per Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Fortza Paris, Progressisti.

Nove, invece, le liste di centrodestra con Paolo Truzzu. Sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna – Partito Liberale Italiano, Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi, Democrazia Cristiana con Rotondi, Udc Sardegna, Partito Sardo d’Azione, Sardegna al Centro 20Venti.

La coalizione sarda di Renato Soru conta sull’appoggio di cinque liste: +Europa – Azione con Soru, Movimento Progetto Sardegna, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Liberu, Vota Sardigna.

Infine, la candidata Lucia Chessa è sostenuta dalla sola lista Sardigna R-esiste.

Su elezioni.regione.sardegna.it sono disponibili il manifesto delle liste dei candidati della circoscrizione elettorale di Oristano (144 candidati alla carica di consigliere, divisi fra 25 liste) e il fac-simile della scheda elettorale per la stessa circoscrizione.

Sabato, 24 febbraio 2024