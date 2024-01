Oristano

Ecco l’elenco delle postazioni in cui si potranno acquistare, per sostenere la ricerca



Si apre con una nuova campagna di sensibilizzazione l’anno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro: sabato 27 e domenica 28 gennaio le arance della salute tornano anche nelle piazze della provincia di Oristano.

Durante le giornata sarà possibile acquistare le reticelle di arance rosse coltivate in Italia, i vasetti di miele di fiori d’arancio e le marmellate.

Sabato saranno disponibili nella piazza del municipio a Cabras, presso il bar di piazza Europa a Ollastra, alle Terme di Fordongianus, in piazza Italia a Busachi, in corso Umberto 26 a Ghilarza, in piazza Parrocchia ad Aidomaggiore, in via Lamarmora a Sedilo e in piazza mercato a Suni. Domenica appuntamento invece nel salone parrocchiale di Baratili San Pietro.

Il ricavato dalle vendite dei prodotti dell’Airc contribuirà a sostenere semila ricercatori, al lavoro per rendere il cancro sempre più curabile.

Tutte le informazioni e la mappa completa è disponibile sul sito dell’Airc dedicato all’iniziativa, a questo indirizzo .

Mercoledì, 24 gennaio 2024