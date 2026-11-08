(Adnkronos) - Perde pezzi la Lazio. Oggi, domenica 8 novembre, i biancocelesti hanno sfidato il Napoli al Maradona nell'undicesima giornata di Serie A, in una partita dove Gattuso ha dovuto fare i conti con due infortuni. Nel corso del primo tempo infatti si sono fermati sia Josip Sutalo che Nuno Tavares, costretti al cambio.

Il difensore croato ha accusato un problema fisico alla mezzora del primo tempo. Al 33' Sutalo va a contrasto con Hojlund, scattato in profondità, ma resta a terra. Immediato l'intervento dello staff medico della Lazio, con Gattuso costretto al primo cambio: al suo posto entra il portoghese Diogo Leite, arrivato a settembre da svincolato.

Non sono finiti i guai per Gattuso. Sempre verso la fine del primo tempo Nuno Tavares si accascia a terra, accusando un problema alla gamba. Il tecnico biancoceleste aspetta l'intervallo e manda in campo Pedraza al suo posto.