Un osservatorio nazionale capace di analizzare in modo continuativo i fabbisogni occupazionali e collegare i dati con quelli degli osservatori regionali. È la proposta avanzata da Nunzia Catalfo, consigliera di amministrazione Inail, intervenendo al Net Forum di Firenze sul rapporto tra competenze, filiere e territori. “Credo che l’istituzione di un osservatorio, quindi non solo un osservatorio sull’intelligenza artificiale, ma un osservatorio generale che vada ad analizzare i dati relativi ai fabbisogni occupazionali, all’occupazione che è già esistente, ai possibili licenziamenti”, ha detto Catalfo. L’obiettivo, ha spiegato, sarebbe mettere questi dati “in rete con tutti gli attori che si occupano, a vario titolo, di politiche del lavoro”, dagli enti di formazione alle Camere di commercio, dal sistema Excelsior agli attori dell’istruzione. “Tutto questo messo in rete può costituire la base dalla quale partire per riuscire a rilevare i fabbisogni e aggiornare e tenere sempre coerenti le competenze con quelle che sono le richieste”, ha concluso.