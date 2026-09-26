(Adnkronos) - Eros Ramazzotti ricorda il suo primo Festival di Sanremo e lo fa con una foto dal sapore, decisamente, amarcord. Il cantautore ha condiviso sui social uno dei ricordi più preziosi della sua carriera: il celebre leoncino conquistato nel 1984, quando per la prima volta partecipò nella sezione 'Nuove proposte' con il brano 'Terra promessa', destinato a diventare uno dei suoi più grandi successi.

"Una vita fa", ha scritto Eros Ramazzotti a corredo dello scatto, mostrando il premio con la targhetta ancora perfettamente leggibile, sulla quale è riportata la data e il riconoscimento. Due anni dopo, nel 1986, Eros Ramazzotti è tornato una seconda volta a Sanremo, ma questa volta nella categoria Campioni, conquistando nuovamente il primo posto con il brano 'Adesso tu'.

E proprio lo scorso Sanremo, in occasione dei 40 anni dalla sua prima vittoria, il cantautore è stato invitato da Carlo Conti per tornare sul palco dell'Ariston e celebrare i maggiori successi della sua carriera.