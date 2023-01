Oristano

Avviso di Abbanoa, interventi fino a mercoledì

Possibili cali di pressione nell’erogazione dell’acqua a Fordongianus, Seneghe, Marrubiu e Uras, dove i tecnici di Abbanoa hanno programmato una serie di interventi di manutenzione nelle reti idriche che riguardano sostituzione di condotte, eliminazione di dispersione e installazione di nuove apparecchiature di regolazione.

Oggi a Fordongianus sono in corso lavori di manutenzione nella condotta in via Ipsitani. Durante la mattinata potrebbero verificarsi cali di pressione nel centro abitato. Lavori in corso anche a Seneghe dove è interessata la condotta foranea in località Murredda che alimenta il serbatoio comunale: i cali di pressione potrebbero riguardare la parte alta dell’abitato e in particolare la zona di Sa Rocca.

Mercoledì (25 gennaio) a Marrubiu proseguiranno gli interventi di realizzazione della rete idrica nella frazione di Is Bangius. Anche in questo caso sono previsti cali di pressione durante la mattina durante le fasi di scollegamento delle vecchie tubature e collegamento delle nuove condotte.

Sempre mercoledì a Uras è in programma un intervento di manutenzione straordinaria nel partitore di Taraxi, dove sarà installata una nuova saracinesca di regolazione. Le scorte accumulate nel serbatoio comunale garantiranno l’erogazione.

Dopo i lavori, qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Lunedì, 23 gennaio 2023