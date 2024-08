Lavori sulla strada per Mogoro, previsti disagi alla circolazione

A partire dal 31 agosto, sulla strada provinciale 44 sarà necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un giunto di dilatazione nel tratto del cavalcavia che attraversa la strada statale 131 in direzione Mogoro. Questo intervento, fondamentale per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura, comporterà l’occupazione parziale della carreggiata per un periodo stimato di otto giorni. Durante il periodo dei lavori, la circolazione sarà regolata tramite un impianto semaforico di cantiere. Questo sistema permetterà il flusso veicolare in modalità alternata, garantendo così che il traffico continui a scorrere, seppure con qualche rallentamento. I lavori di sostituzione del giunto di dilatazione sono essenziali per mantenere l’integrità strutturale del cavalcavia, assicurando una lunga durata e prevenendo futuri interventi di emergenza. Questi giunti, infatti, permettono alle strutture di dilatarsi e contrarsi con le variazioni di temperatura senza subire danni. L’ente gestore della strada ha comunicato che, una volta completati i lavori, la normale circolazione verrà ripristinata automaticamente senza la necessità di emettere una nuova

