Incendio a Santa Giusta, caos nei treni: cosa è successo

A causa di un incendio divampato a Santa Giusta la tratta ferroviaria tra Cagliari e Oristano è stata temporaneamente interrotta e successivamente riaperta alle 13:30. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato disagi per i viaggiatori, anche se nessun treno è stato soppresso. Tuttavia, i ritardi accumulati variano attualmente da 20 minuti a oltre un’ora, causando notevoli inconvenienti per pendolari e turisti. Le fiamme sono divampate nelle vicinanze dello stagno di Santa Giusta e si sono pericolosamente avvicinate ai binari ferroviari, rendendo necessaria l’interruzione temporanea del traffico ferroviario per garantire la sicurezza. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il Corpo Forestale, il personale di Forestas e numerosi volontari, tutti impegnati a contenere e spegnere l’incendio. A supporto delle operazioni di spegnimento è intervenuto anche l’elicottero Super Puma della flotta regionale, che ha effettuato numerosi lanci di bombe d’acqua per circoscrivere l’area interessata dalle fiamme. Grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso, la situazione al momento risulta sotto controllo. Nonostante

