(Adnkronos) - Tre fotografi, tre città, quattro momenti della giornata e quindici immagini (12 mesi e 3 cover) per raccontare un’esperienza universale e , al tempo stesso, profondamente personale: il piacere racchiuso in un istante. Con il Calendario 2027, giunto alla sua trentacinquesima edizione e la cui direzione creativa è stata curata anche quest’anno dall’agenzia Armando Testa, Lavazza sviluppa il concept 'Pleasure makes us human' con riflessione visiva dedicata ai piccoli momenti di piacere. (Video)

Firmata da tre grandi fotografi dell'agenzia Magnum Photos - Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin - e scattata in tre location d'eccezione come New York, Lisbona e Hong Kong, 'Always a pleasure' è il titolo scelto per l'edizione 2027.

Dalla prima luce del mattino alla sera, il racconto visivo esplora il modo in cui il caffè attraversa luoghi, persone e situazioni come un rito quotidiano, capace di assumere forme diverse e, insieme, immediatamente riconoscibili. Il progetto viene celebrato nella straordinaria cornice del Guggenheim Museum di New York, istituzione culturale sostenuta da Lavazza Group dal 2014.

A proposito del concept Always a Pleasure, Francesca Lavazza, Board Member del Gruppo Lavazza, dice: "il Calendario Lavazza è da oltre trent’anni un luogo di incontro tra la nostra identità e lo sguardo libero degli artisti. Con Always a Pleasure abbiamo invitato Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin a fare una riflessione sul piacere nella vita contemporanea: differenti latitudini e culture, una sola geografia umana. I loro linguaggi sono profondamente diversi, ma condividono la capacità di cogliere ciò che accade tra le persone, nei gesti spontanei e nei momenti apparentemente ordinari. È proprio qui che il caffè trova il suo posto naturale: non come protagonista, ma come presenza discreta, un rito quotidiano che accompagna il nostro tempo e crea occasioni di incontro". Anche Michele Mariani, Executive Creative Director di Armando Testa, sottolinea le scelte che hanno guidato la realizzazione del nuovo Calendario: "Con 'Always a Pleasure' abbiamo voluto raccontare le infinite sfumature del piacere attraverso la sensibilità di tre fotografi contemporanei. Tre sguardi molto diversi tra loro, unici e speciali, in grado di creare una narrazione autentica e universale, in cui il rito del caffè diventa il filo conduttore che unisce culture e geografie diverse, distillando il tempo, e esaltando l’emozione dei piccoli gesti quotidiani". Ogni scatto ferma un istante che racchiude in sé una storia, un frammento di vita. I tre autori osservano le forme che il piacere assume nella quotidianità, mentre il caffè attraversa con naturalezza geografie e fusi orari, diventando un filo ricorrente della narrazione. Perché spesso il piacere non risiede negli eventi straordinari, ma nella straordinaria intensità con cui si vivono i momenti più semplici e spesso inaspettati.

Nelle sue immagini scattate a Hong Kong, Paolo Pellegrin coglie proprio questo elemento di imprevedibilità: "Nella mia fotografia cerco il momento in cui il non detto, la vita, irrompe nella fotografia. Il piacere sta nell’apertura all’imprevisto, affinché ciò che non posso controllare entri in quello che sto creando". L’attimo, la più piccola unità di tempo che possiamo percepire, concorre a creare il tessuto meraviglioso delle nostre vite, degli incontri che facciamo e delle esperienze che ci accompagnano. Coglierne l'essenza significa ricordarsi che la vita è composta di istanti, e ogni minuscola porzione di tempo, proprio come una goccia di caffè, racchiude in sé tutto quello che ci serve per stare bene. E' questa particolare qualità dell'attimo a emergere anche nelle immagini scattate a Lisbona da Alex Majoli, che a proposito del piacere dice: "è l'intensità della presenza: quei momenti fugaci in cui il teatro della vita quotidiana si rivela all'improvviso e diventiamo consapevoli del mistero dell'essere qui". Si tratta di piccole epifanie, capaci di riportarci a noi stessi e di generare una sensazione di benessere. Come per Jim Goldberg, che ci regala la sua prospettiva da New York: "Il piacere deriva dall'essere un artista e dal creare qualcosa da condividere con gli altri, magari per metterli alla prova".

Il Calendario 2027 ci racconta un desiderio universale di equilibrio e di armonia che passa attraverso la ricerca di momenti autentici. Ogni cultura esprime diversi modi di vivere il piacere, attraverso rituali capaci di dare alle giornate una scintilla speciale. Prestare attenzione a ogni istante offre una pausa dalla velocità del mondo e, in questa prospettiva, il rito del caffè unisce le persone a qualsiasi altitudine e invita a scoprire che ‘nelle cose semplici si nascondono spesso le storie più importanti’. Nel corso degli anni, Lavazza ha coltivato un dialogo costante con istituzioni culturali di portata internazionale affermandosi come ambasciatrice non solo del caffè italiano, ma anche della creatività e della bellezza nel mondo. Arte e caffè hanno in comune la capacità di creare incontri, accendere curiosità e avvicinare prospettive diverse. È su questa affinità che, dal 2014, si fonda il percorso condiviso da Lavazza Group e dal Guggenheim Museum, parte di un impegno più ampio verso una cultura aperta, accessibile e partecipata. L’impegno condiviso si è ulteriormente arricchito nel 2023 grazie alla partecipazione di Guggenheim a IncluVisity, un progetto Lavazza che coinvolge diversi musei partner in Italia e a livello internazionale. Il progetto sostiene percorsi di visita inclusivi pensati per rispondere alle esigenze di pubblici differenti e superare barriere fisiche, cognitive, linguistiche e sociali. È la stessa idea di apertura che attraversa il Calendario Lavazza: uno sguardo sul mondo fatto di istanti, incontri e storie, che nella fotografia trovano uno spazio comune e ci ricorda come guardare da prospettive differenti sia il primo passo per comprenderne e accoglierne la complessità.