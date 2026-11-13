(Adnkronos) - Mosca vuole il ritiro della Finlandia dalla Nato, richiesta per Helsinki assolutamente non negoziabile: secondo la Bild la condizione sarebbe stata avanzata ad Abu Dhabi dai negoziatori russi. Il governo finlandese ha avvertito che l'adesione alla Nato non è negoziabile e ha definito "assolutamente oltraggioso" il fatto che la questione sia stata presumibilmente sollevata durante il recente incontro tra Russia e Ucraina, mediato dagli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti. "Queste questioni non sono assolutamente negoziabili. La Russia lo sa. È assolutamente oltraggioso anche solo ipotizzare una cosa del genere", ha dichiarato il ministro della Difesa finlandese, Antti Häkkanen, rispondendo alle notizie pubblicate dal tabloid tedesco Bild, secondo cui la Russia avrebbe chiesto il ritiro della Finlandia dalla Nato.

Secondo la testata, le proposte russe vanno oltre la messa in sicurezza dei territori ucraini attualmente sotto il suo controllo e mirano a un nuovo ordine di sicurezza in Europa, che escluderebbe Kiev da qualsiasi alleanza militare, inclusa la Nato, e le impedirebbe di mantenere basi in Estonia, Lettonia e Lituania. Per il ministro della Difesa finlandese, queste presunte richieste di Mosca "non sono una novità". Il ministro ha criticato il fatto che, da tempo, la Russia sembri essere incoraggiata a mettere alla prova l'Europa e gli Stati Uniti per vedere fino a che punto saranno disposti a cedere alle sue richieste, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva Yle.

Ha inoltre espresso scetticismo sulla portata di questo nuovo ciclo di colloqui, ripreso questa settimana ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, poiché "la Russia non prende sul serio i negoziati, ma cerca piuttosto di ampliare le sue richieste fino a includere modifiche agli accordi di sicurezza europei". Da parte sua, Mosca ha negato che il ritiro della Finlandia dalla Nato sia stato un tema sollevato dalla delegazione russa all'incontro di Abu Dhabi. "Non ne so nulla. No, non è stato sollevato. Ovviamente, non è stato discusso", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Nell'aprile del 2023 la Finlandia ha rotto con la sua storica neutralità militare aderendo alla Nato, motivata principalmente dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina un anno prima, aggiungendo altri 1.340 chilometri al confine terrestre tra la Russia e l'Alleanza Atlantica. Il suo ingresso, insieme a quello della Svezia un anno dopo, ha completamente ridisegnato la mappa della sicurezza del Nord Europa, trasformando quella che un tempo era una zona cuscinetto neutrale in un fianco integrato della Nato.