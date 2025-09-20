Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna

(Adnkronos) - La polizia di Stato di Latina, a conclusione delle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ha fermato una donna. Numerosi i testimoni ascoltati e gli accertamenti tecnici fatti. Sulla base degli elementi emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito questa mattina.

