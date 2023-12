L’Asl di Oristano ha bisogno di internisti, anestesisti e otorinolaringoiatri

Oristano

Pubblicati tre avvisi di Ares Sardegna



Medici internisti, anestesisti e otorinolaringoiatri da destinare alla Asl di Oristano. Ares Sardegna ha pubblicato tre avvisi di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei nelle tre discipline “medicina interna”, “anestesia e rianimazione” e “otorinolaringoiatria”.

I medici selezionati lavoreranno per l’Asl 5.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria oristanese, Angelo Maria Serusi, ha sottolineato che “sono tre figure importanti per il funzionamento di tanti reparti dei nostri ospedali, in particolare anche per il blocco operatorio. Attendiamo tante candidature, fiduciosi di poter accogliere nuovi professionisti, pronti a lavorare nella nostra azienda”.

Il termine per la presentazione delle domande per gli anestesisti e rianimatori e gli otorinolaringoiatri scadrà il 26 dicembre, per gli internisti invece il 27 dicembre.

Ecco i link dai quali si possono scaricare i bandi:

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/DTD-3563-bando-2023.pdf

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/3562_bando_otorino_or-2.pdf

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/3579_bando_medicina_int_or_signed-1.pdf

Giovedì, 21 dicembre 2023