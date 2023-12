Cinque ospiti all’Alter Day Fest d’inverno: a Seneghe una serata con la musica elettronica

Seneghe

Venerdì l’evento organizzato dal collettivo AlterEvents Crew

Musica elettronica per l’Alter Day Fest – Winter Ediction 2023, in programma domani (venerdì 22 dicembre) a Seneghe, con inizio alle 19.30. L’evento, in programma in via degli Artigiani 5, è organizzato da AlterEvents Crew, collettivo del paese che realizza eventi legati alla promozione della musica indipendente e alternativa, anche come occasione di incontro e condivisione collettiva.

Questi gli ospiti.

I Against me (di Sassari) sperimentano in programmazione software di tipo tracker su emulatori per pc/mac, riesumando inoltre impolverati gameboy e c64. Forti di un background musicale che va dall’ambient elettronico più dronico passando al rock alternativo-noise sino alla big beat contemporanea, combinano tutto questo per creare una miscela che loro definiscono “8 bit riot”. Inizia così un’intensa attività live che li porta su decine di palchi regionali, arrivando poi nel nord Italia e all’estero.

Enzo Citrulli (di Narbolia) è un personaggio fittizio, creato da Mikko Cosimo Rettig, classe 1989. Si appassiona di musica elettronica e produzione musicale nel 2010, dà vita (e morte) a diversi progetti che spaziano dalla musica d’ambiente ai generi più estremi, ed è componente attivo della Punk band Furgone. Nel suo live set propone un suono sintetico e freddo, che prende ispirazione dalla scena techno di Detroit e Berlino.

Spiritual Machines è un danceabout, una traversata rituale verso l’altro e l’altrove, dove il groove fa da unico vettore. S*M si dispiega in percussioni ancestrali, loop ipnotici e ossessivi, textures dal palato psichedelico e atmosfere vocali sotterranee. È una nebulosa di musica elettronica: un set volutamente imprevisto e disposto alla mutazione, nel quale si amalgamano radici psych, electronica occulta, minimalismo e deep techno.

Palazzescky si definisce un: “producer sardo di musica acida”, fa parte dell’organizzazione del Gheisi e di Radio Nipai Lada.

Gianni Mori (di Seneghe) riesce a sviluppare ritmiche piacevoli da ballare e da ascoltare. I suoi set sono molto mentali, caratterizzati da suoni quasi ipnotici mirati ad accompagnare la dance floor in un viaggio musicale coinvolgente e mai ripetitivo.