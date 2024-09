L'acqua di Paulilatino torna potabile, revocato il divieto di utilizzo

L’acqua della rete idrica di Paulilatino è stata dichiarata nuovamente potabile dopo che le analisi batteriologiche hanno dato esito positivo. Il laboratorio Studio Delta S.r.l., con sede a Norbello, ha condotto i test, i cui risultati sono stati inviati ieri al Comune. I parametri batteriologici rilevati rientrano nella norma, come si evince dal referto pervenuto, e non vi sono più rischi per la salute. A seguito di queste conferme, il sindaco Domenico Gallus ha deciso di revocare l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per fini potabili e alimentari. Il divieto era stato imposto lunedì per precauzione, al fine di tutelare la popolazione da potenziali contaminazioni. Con il ripristino della potabilità dell’acqua, il paese può tornare a utilizzare la risorsa idrica per tutte le necessità quotidiane, mettendo fine a una situazione di disagio che aveva coinvolto numerose famiglie e attività commerciali. Resta il problema regionale legato alla gestione delle risorse idriche e la necessità di monitorare costantemente la qualità dell’acqua, affinché episodi simili possano essere prevenuti. La

