Ghilarza, ancora gravi le condizioni del 16enne ferito nell'incidente

Le condizioni del ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Ghilarza, in corso Umberto, continuano a destare preoccupazione. Il giovane, figlio del sindaco, Stefano Licheri, è attualmente ricoverato in coma presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Il grave episodio si è verificato quando il ragazzo, alla guida di una piccola moto da cross, ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente a terra. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, e le cause precise della caduta sono ancora oggetto di indagine. Il giovane ha battuto la testa e perso i sensi sul colpo, rendendo necessaria l’immediata chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118-Areus sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure e trasportando il 16enne d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. I medici hanno fin da subito riscontrato un grave trauma cranico, e al momento il ragazzo rimane in condizioni critiche, sotto stretta osservazione. Nel frattempo, i carabinieri stanno lavorando per ricostruire con

