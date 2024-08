Laconi presenta il libro "Giardini e parchi storici della Sardegna"

L’arte, la natura e la bellezza dei “Giardini e Parchi Storici della Sardegna”, il libro edito da Ilisso a cura di Mauro Ballero e Antonino Soddu Pirellas, fa tappa il 23 agosto a Laconi, nel cortile del Palazzo Aymerich, alle 17:30. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, la Biblioteca e il Menhir Museum di Laconi con i tre club per l’Unesco della Sardegna, vedrà la partecipazione degli autori, preceduta dai saluti e dal benvenuto del sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, e dell’assessore alla Cultura, Maria Ignazia Deidda. Modera l’incontro Davide Marras, presidente del Club per l’Unesco di Isili. Il libro propone un itinerario affascinante tra i più belli e rappresentativi giardini dell’isola, luoghi in cui l’intervento dell’uomo sul paesaggio ha disegnato giardini straordinari di biodiversità, sia privati che pubblici, che rendono omaggio anche agli alberi dal valore inestimabile, tipici dei luoghi, su iniziativa di personaggi illustri, facoltosi, eroici e pionieristici, giardinieri, monaci, come Giuseppe Garibaldi, Benjamin Piercy, Patrizio Gennari ed Evelina Mameli Calvino, Gaetano Cima, Vittorio Pilo Boyl, Stefano Manca di Villahermosa, Giovanni

