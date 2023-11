Laconi diviso fra tre Province: un’assurdità. Appello del sindaco alla Regione: “Si riordinino le competenze”

Laconi

Salvatore Argiolas ha scritto una nota all’assessore regionale degli Enti locali Aldo Salaris

Dal 2001 Laconi è entrata a far parte della Provincia di Oristano, eppure ancora oggi, 22 anni dopo, sono numerose le competenze sovracomunali ancora in capo alla Provincia di Nuoro e alcune rientrano perfino nell’ambito di quella del Sud Sardegna. A chiedere ora un riordino generale delle attribuzioni è il sindaco del centro del Sarcidano, Salvatore Argiolas.

Un’occasione arrivata in seguito all’approvazione, lo scorso ottobre, del collegato alla Finanziaria regionale, provvedimento che – nelle more di un’organica riforma in materia di unioni di comuni e comunità montane – prevede che queste siano costituite da comuni appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana.

E qui emerge la particolarità di Laconi, che fa sì riferimento alla Provincia di Oristano, ma fa parte anche della Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo, ente sovracomunale che abbraccia numerosi paesi della Provincia del Sud Sardegna.

“Utilizziamo questa norma del collegato per accelerare il percorso di riorganizzazione delle competenze”, l’appello lanciato dal sindaco Argiolas, “perché ancora oggi viviamo in una terra di mezzo. Siamo un comune dell’Oristanese, ma per quanto riguarda la scuola il nostro istituto comprensivo è quello di Isili. Facciamo parte del distretto sanitario di Ales-Terralba, eppure siamo interessati anche da quanto, in tema sanità, passa dall’Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo”.

Per questa ragione nei giorni scorsi il primo cittadino di Laconi ha inviato una nota all’assessore regionale degli Enti locali Aldo Salaris, all’Anci Sardegna, alla Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo, all’Unione dei comuni dell’Alta Marmilla e all’amministratore straordinario della Provincia di Oristano Massimo Torrente.