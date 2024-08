La statua della Madonna di Bonaria restituita ai fedeli di Terralba

Un momento di grande commozione ha attraversato ieri la comunità di Terralba, nella chiesa di San Pietro apostolo per celebrare la restituzione della statua della Madonna di Bonaria. La cerimonia, tenutasi alla presenza del sindaco e delle autorità civili, militari e religiose della provincia, ha segnato la fine di un incubo iniziato la notte del 19 gennaio 2024, quando la statua era stata rubata dalla teca in vetro che la custodiva. La statua, alta circa 60 centimetri e realizzata dall’artista Dina Pala, era stata donata alla comunità terralbese da una famiglia di devoti. Da sessant’anni, questo simbolo di fede rappresenta una tappa fondamentale lungo il percorso della processione di Marceddì, una delle celebrazioni religiose più sentite dai cittadini. Il furto, scoperto casualmente da alcuni passanti, aveva suscitato un’ondata di indignazione e sgomento. Specialmente tra i pescatori, che da sempre venerano la Madonna come loro protettrice. Immediatamente dopo il furto, i carabinieri della stazione di Terralba, supportati dall’unità investigativa della Compagnia di Oristano, hanno avviato le indagini per recuperare la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie