Bosa, la discussione tra zio e nipote sfocia in tentato omicidio

Mirko Fiori, un uomo di 44 anni, è stato colpito con una fiocina al termine di una furiosa discussione avvenuta a Bosa con il nipote, Daniel Cossu, un giovane di appena 18 anni. L’arma utilizzata per l’aggressione ha inflitto gravi ferite a Fiori, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le circostanze esatte che hanno portato a questa brutale aggressione sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Bosa, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Macomer. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le cause e la dinamica della lite che ha visto l’uso di un’arma così insolita, solitamente associata alla pesca subacquea, ma che in questo caso è diventata uno strumento di violenza. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra zio e nipote è scoppiata all’interno dell’abitazione di Fiori, in una zona residenziale di Bosa. I motivi della discussione non sono ancora del tutto chiari. Tuttavia, pare che i toni siano rapidamente degenerati, fino a spingere il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie