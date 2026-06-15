La Sardegna nuragica protagonista di DanzEstate - Notizie

Danza, teatro, musica, letture, laboratori artistici e creativi per ritornare indietro nel tempo alla riscoperta della Sardegna nuragica. Sino a sabato 20 giugno, i Giardini pubblici di Cagliari ospiteranno la 14/a edizione di DanzEstate, storica manifestazione dedicata bambini dai 3 ai 12 anni. La rassegna è organizzata dall'Asmed - Crid (Associazione Sarda Musica e Danza, riconosciuta dallo scorso anno dal Mic Centro di Rilevante Interesse nazionale per la Danza) con la direzione artistica di Massimiliano Leoni e si fregia del riconoscimento EFFe Label, il sigillo di qualità europeo per i festival artistici di spicco.Filo conduttore di quest'anno sarà la Sardegna nuragica, richiamata sin dalle scenografie, realizzate dagli studenti d'arte del Lac Foiso Fois nell'ambito di un progetto ideato e condotto da Marco Nateri e Maura Sanna.Il fitto cartellone propone interessanti produzioni del panorama nazionale e regionale. Si va dal Balletto di Sardegna che il 16 giugno porta in scena "Bianca e Rossa", allo storytelling di Teatro Barbaro che il 16, il 17 e il 19 giugno propone "Contos de Janas", con Maria Loi. Mercoledì 17 arriva Il Crogiuolo con "La rivolta di primavera", una rievocazione di Sa die de sa Sardigna. Mercoledì 17 e sabato 20 ancora Asmed - Balletto di Sardegna con "La rosa", mentre giovedì 18 la compagnia sassarese Danza Estemporada propone "The Princess" seguita da "Areste Paganòs e i giganti", atto unico per burattini della compagnia Premio Ubu Is Mascareddas. Venerdì 19 sarà ospite Abaco con "Fiabe Sarde, mentre sabato 20 la compagnia maltese Moveo Dance Company propone "L'aria che respiriamo", sulle tematiche ambientali.Ricco il programma dei laboratori creativi, la mattina, che proporranno la costruzione di manufatti d'argilla e strumenti musicali e al pomeriggio proseguiranno con l'artista Crisa che guiderà i partecipanti in...

Leggi tutto su Ansa Sardegna